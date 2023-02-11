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Şaphane tek yürek oldu

3. Sayfa Haberleri

Şaphane tek yürek oldu

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Şaphane Kaymakamlığı ve Belediyemizin koordinasyonunda toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlara ulaştırmak için dualarla uğurlandı.

Konuyla ilgili Şaphane Kaymakamlığından yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız ve Belediyemizin koordinasyonunda esnaflarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın, siyasi partilerin ve Kızılay'ın destekleriyle toplanan yardımlar 4 kamyon ve 1 kamyonet ile Hatay'daki vatandaşlarımıza ulaştırmak için dualarla uğurlandı. Gönüllülerimizi Allah'a emanet ediyor, afet bölgesinde yapacak çalışmalarından dolayı muvaffakiyetler diliyoruz. - KÜTAHYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılay Hatay 3. Sayfa Haberler

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