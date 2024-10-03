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Sapanca'da Yapımı Süren Restoran Yangında Küle Döndü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin yanında yapımı süren bir restoran binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının kaynak makinesi ile çalışırken çıktığı iddia ediliyor. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin yanında yapımı süren restoran binası alevlere teslim oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak'ta bulunan bir restoran binasında meydana geldi. Yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Sapanca sakarya 3-sayfa Ekonomi Güncel Olay

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Yorumlar (1)

GAGS:

mafya yuvası..

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