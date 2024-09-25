Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Sapanca'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılan şok uygulamalarda aranan 2 şahıs yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince aranan 2 şahsın yakalandığı şok uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzurun sağlanabilmesi adına denetim, operasyon ve uygulamalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gündüz ve gece kurulan 4 ayrı uygulama noktasında, 12 ekip ve 35 personel şok uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca; metruk binalar, park ve bahçeler, umuma açık iş yerleri ve okul çevreleri de kontrol edildi. Uygulamalar esnasında 350 şahıs, 127 araç ve 38 motosiklet denetlendi. Araç içerisinde bulunanlara Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Aranan 2 şahsın yakalandığı uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe genelinde şok denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Sapanca sakarya Hukuk

Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor
Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı? Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti? Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Basketbol A Milli Takım baş antrenörümüz kimdir? Ergin Ataman kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });