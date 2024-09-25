Sapanca'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince aranan 2 şahsın yakalandığı şok uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzurun sağlanabilmesi adına denetim, operasyon ve uygulamalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gündüz ve gece kurulan 4 ayrı uygulama noktasında, 12 ekip ve 35 personel şok uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca; metruk binalar, park ve bahçeler, umuma açık iş yerleri ve okul çevreleri de kontrol edildi. Uygulamalar esnasında 350 şahıs, 127 araç ve 38 motosiklet denetlendi. Araç içerisinde bulunanlara Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Aranan 2 şahsın yakalandığı uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe genelinde şok denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - SAKARYA