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Sapanca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Karı-Koca Tutuklandı

Sapanca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Karı-Koca Tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen E.İ. ile eşi S.İ. düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin evinde esrar maddesi ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.İ. ile eşi S.İ.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çiftin evinde esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan karı-koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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