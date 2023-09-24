Sapanca'da Uyuşturucu Kullanan Kişi Fenalaştı, Satıcı Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra halüsinasyon gören ve fenalaşan bir kişi hastaneye başvurdu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, uyuşturucuyu satan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki G.B.'nin Sapanca Hastanesine giderek kendisini iyi hissetmediğini ve halüsinasyon gördüğünü beyan etmesi üzerine personel durumu polise bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hastaneye gelerek konuyla ilgili rahatsızlanan şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda araştırma başlattı. G.B., polis ekiplerine tanımadığı ve ismini bilmediği bir şahıstan 550 TL karşılığında metamfetamin aldığını söyledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada kısa sürede maddeyi satan kişinin E.A. (21) olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan E.A.'nın yapılan üst aramasında satışa hazır 2 parça halinde sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA