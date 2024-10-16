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Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Ölüm, 1 Yaralı

Sapanca'da Trafik Kazası: 1 Ölüm, 1 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde seyir halinde olan 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücüsü Adem Ö.'nün (46) kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde duran 54 YH 069 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim (48) isimli kadın ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Geçtim, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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