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Sapanca'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine doğru ilerlemekte olan G.C. kontrolündeki 41 AE 187 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan B.K. (25) idaresindeki 06 BYB 304 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü G.C., bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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