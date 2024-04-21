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Sapanca'da Soğucak Yaylası'nda Kadın Cesedi Bulundu

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Sapanca'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda bir kadın cesedi bulundu.

Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sapanca Otopsi Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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