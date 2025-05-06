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Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, otomobilden inen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan iki arkadaş yaralandı. Jandarma, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilden inen maskeli şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 arkadaş yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. ve K.Y. isimli 2 arkadaş sokak ortasında, otomobilden inen maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan iki arkadaşın İstanbul'dan, Sapanca'ya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaçan saldırganların kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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