Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilden inen maskeli şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 arkadaş yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. ve K.Y. isimli 2 arkadaş sokak ortasında, otomobilden inen maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan iki arkadaşın İstanbul'dan, Sapanca'ya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaçan saldırganların kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA