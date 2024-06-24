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Sapanca'da Silahlı Kavga: İzinli Çıkan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs ile iş yerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu şahıs silahla ateş ederek hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Olay, Muradiye Mahallesi'nde C.Ö.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu'na ateş etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemerin ardından Sağıroğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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