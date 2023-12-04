Sapanca'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan Ş.C. ve M.T. cadde üzerinde karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ş.C. tabanca ile M.T.'e ateş etti. Mermiler M.T. ve çevredeki M.B.'ye isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.C. (43) ve M.T. (38) cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay esnasında Ş.C. tabanca ile M.T.'e ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler M.T. ile çevredeki M.B. isimli bir vatandaşa isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B.'nin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenilirken, M.T. ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA