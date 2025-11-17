Haberler

Sapanca'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve motosiklet alev aldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken motosiklet alev alev yandı.

Kaza, gece yarısı Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde M.G. idaresindeki 54 AOL 881 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 31 AYH 983 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan B.Ö. yaralandı. Motosiklet ise alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan motosikleti kısa sürede söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü M.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
