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Sapanca'da oğlu tarafından vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabanca ile vurulan 71 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabanca ile vurulan 71 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasını öldüren şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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