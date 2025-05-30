Sapanca'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Sapanca'da Metruk Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap metruk bir evde meydana geldi. Binanın ikinci katında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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