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Sapanca'da LPG Sızıntısı: Ekipler Seferber Oldu

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde LPG sızıntısı olduğu öne sürülen tanker için ekipler seferber oldu. Muhtemel patlamaya ilişkin ise çevrede bulunan binalar boşaltılırken bölgeye sevk edilen ekipler sızan gazın medikal oksijen olduğunu tespit etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde LPG sızıntısı olduğu öne sürülen tanker için ekipler seferber oldu. Muhtemel patlamaya ilişkin ise çevrede bulunan binalar boşaltılırken bölgeye sevk edilen ekipler sızan gazın medikal oksijen olduğunu tespit etti.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 26 AHE 281 plakalı tırdan sızan gazı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler sızan gazın LPG olabileceğini düşünerek durumu AFAD ekiplerine bildirirken polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Önlemler çerçevesinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ve tankerin yakında bulunan konutların bazıları tedbir gayesiyle boşaltıldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde sızan gazın medikal oksijen olduğunu tespit etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Bölgede bulunan ekipler ve hastane normal çalışma düzenine geçmesi ile birlikte tanker bölgeden uzaklaştırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sapanca Lpg 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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