Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Sapanca Göl Mahallesi Ünlüce yolunda yaşandı. Yokuş aşağı inen Ahmet A.'nın kullandığı 34 CEO 395 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve eşine ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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