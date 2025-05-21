Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Sapanca Göl Mahallesi Ünlüce yolunda yaşandı. Yokuş aşağı inen Ahmet A.'nın kullandığı 34 CEO 395 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve eşine ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA