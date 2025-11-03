Haberler

Sapanca'da Kardeşler Arasında Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, husumetli iki kardeş arasında çıkan tartışma sonucu biri diğerini sopayla döverek öldürdü. Olayla ilgili şüpheli kardeş gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle neticelendi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kardeşlerden biri, diğerini sopayla başına vurarak ölümüne sebep oldu.

Akçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan kardeşler E.E. (52) ve Yadikar Erman (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.E., ağabeyi Yadikar Erman'ın başına sopayla vurdu. Ağır yaralanan Yadikar Erman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Erman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
