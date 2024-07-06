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Sapanca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacımercan yolu Ünlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametinde ilerlemekte olan H.Ş. kontrolündeki 54 SH 764 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen S.O. idaresindeki 67 ABS 542 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü H.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Ş. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sapanca trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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