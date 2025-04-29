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Sapanca'da Jandarma Operasyonu: 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Sapanca'da Jandarma Operasyonu: 6 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 adet ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 6 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda S.Y. (69) ve T.K. (38) isimli şahısların iş yeri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız makineli tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek ile 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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