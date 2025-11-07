Haberler

Sapanca'da İki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Sapanca'da İki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada fenalaşan iki Filistin uyruklu genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde site içindeki bir villada fenalaşan Filistin uyruklu 2 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan Zoabı ve Shahwan'ın kesin ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
