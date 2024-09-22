Sapanca'da Elektrikli Bisiklet Yangını Paniğe Sebep Oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde aniden alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu.

Yangın, Sapanca ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletin aküsü aniden alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangında elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA