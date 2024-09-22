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Sapanca'da Elektrikli Bisiklet Yangını Paniğe Sebep Oldu

Sapanca'da Elektrikli Bisiklet Yangını Paniğe Sebep Oldu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde bir elektrikli bisikletin aküsünün alev alması sonucu kısa süreli paniğe neden olan yangın meydana geldi. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde aniden alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu.

Yangın, Sapanca ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletin aküsü aniden alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangında elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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