Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da Elektrik Kablosu Kopmasıyla Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca ilçesinde kopan elektrik kablosu, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, panik yarattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kopan elektrik kablosu, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik kablosu koparak, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Kopan kablonun onarımı görevliler tarafından yapılırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sapanca 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title