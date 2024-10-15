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Sapanca'da Çöp Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sapanca'da Çöp Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde seyir halindeyken devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen çöp kamyonu içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan N.E. (52) kontrolündeki çöp kamyonu, İl Ormanı Tabiat Parkı girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon vinç yardımı ile kaldırılırken, iş makineleri ise yola dökülen çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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