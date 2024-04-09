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Sapanca'da cip kazası: 2 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan cip, yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.E.U. (18) idaresindeki 45 VZ 312 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ö.F.U. (16) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Sapanca Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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