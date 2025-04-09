Sapanca'da Bungalov Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Sapanca'da bungalov alev topuna döndü
SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen bungalov yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa