AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

Komşuda hayat durma noktasına geldi

Sapanca'da Bungalov Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Sapanca'da bungalov alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen bungalov yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.