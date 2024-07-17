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Sapanca'da Bungalov Tatilinde 3 Yaşındaki Kız Havuzda Boğularak Hayatını Kaybetti

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Sapanca'nın Nailiye Mahallesi'nde bungalov tatili için gelen yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızı havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tatili için Sapanca ilçesinde gelen yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızları düştüğü havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Nailiye Mahallesinde meydana gelen olayda, tatil için geldikleri bungalov tesisinde yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızları Almutaırı Sama Abdulrahman F., havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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