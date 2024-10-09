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Sapanca'da Bungalov İnşaatında Silahlı Kavga: İşletme Sahibi Tutuklandı

Sapanca'da Bungalov İnşaatında Silahlı Kavga: İşletme Sahibi Tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov inşaatında iki işçi arasında başlayan tartışma, işletme sahibinin darp edilip açılan ateşle büyüdü. Olayın ardından işletme sahibi, silahla dört kişiyi yaralayarak kaçtı ancak jandarma tarafından yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov inşaatında çalışan iki işçi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen ve büyüyen olay sırasında darp edilerek, silahla üzerine ateş açılan işletme sahibi 4 kişiyi silahla vurarak yaralamıştı. Kullandığı tabanca ile jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Olay, iki gün önce Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalov inşaatında işçi olarak çalışan iki işçi arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmayı ayırmak için araya giren işletme sahibi V.E.B. ile işçilerden M.E.A. arasında da tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan M.E.A., işletme sahibi V.E.B.'nin kendisini darp ettiğini ileri sürerek durumu yakınlarına haber verdi. Yaşanan tartışmanın ardından 10 kişilik bir grup sopa ve levyelerle bölgeye gelerek V.E.B. ile yanında bulunan K.K. ile tartışmaya başladı. Darp edilen ve H.A. tarafından üzerine silahla ateş açılan V.E.B., ruhsatlı tabancası ile H.A.'yı koltuk altı ve bacağından, E.K., E.A. ve İ.A. isimli kişileri de bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet 9 mm çapında, 7 adet 7/65 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Olay yeri çevresini gören kameranın incelenmesi neticesinde; kavga esnasında olay yeri yakının ellerinde sopa, levye vb. cisimlerle beklediği tespit edilen Ş.A., M.C.Y. ve F.A. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaralanan şahıslardan H.A.'nın tedavisinin devam ettiği, diğer yaralılar E.K., E.A. ve İ.A. isimli kişilerin aynı gün taburcu edildikleri öğrenildi. V.E.B. ise jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde suçta kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından V.E.B., Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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