Sapanca'da Bungalov Evde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün akşam saatlerinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Ünlüce Mahallesi 4008 Sokak üzerinde bulunan bungalov evde çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA