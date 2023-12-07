Sapanca'da Alkollü Mekanda Oryantal Sevgili Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alkollü bir mekanın otoparkında tartıştığı oryantal sevgilisini silahla vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi'nde bulunan alkollü bir mekanın otopark bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oryantal olduğu öğrenilen T.E. (46) ve sevgilisi C.Ç. (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olay esnasında yanında bulundurduğu tabancayı çıkaran C.Ç., oryantal sevgisi T.E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol baldırından yaralanan T.E., adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayın ardından kaçan C.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA