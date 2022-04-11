Şantiyeden malzeme çalarken suçüstü yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şantiyelerden inşaat malzemeleri çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca, Yeniakçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren inşaat firmasına ait şantiyede meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı doğrultusunda çalışma başlatıldı. Hırsızlık yapılan işletme sahipleriyle de koordineli bir şekilde çalışan ekipler, dün saat 03.00 sıralarında şantiye sahasına şüpheli şahısların geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelinin yanında çuvallara konulmuş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL'yi bulan bakır ve demir alaşımlı çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin olay yerine 2 arkadaşıyla geldiği ve diğer şahısların ise jandarma aracını görmesi üzerine kaçtıkları öğrenildi.

Sorguya alınan şüpheli şahıs, daha önce başka bir şantiyede gerçekleşen hırsızlık olayını da itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan ele geçirilen malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR