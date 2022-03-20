Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şantiyenin bekçisinin kaldığı kulübede yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan bekçi hafif yaralandı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde bulunan bungalov evlerinin şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyenin bekçisi O.Ö.'nün kaldığı kulübede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören bekçi, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştu. Daha sonra bekçinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kulübeyi esir alan alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ellerinden hafif yaralanan bekçinin tedavisi ise bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kulübe tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa