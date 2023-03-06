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Şantaj çetesine jandarma baskını

3. Sayfa Haberleri

Şantaj çetesine jandarma baskını

ANTALYA (İHA) – Manavgat'ta jandarma ekiplerinin şantaj çetesine düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

ANTALYA (İHA) – Manavgat'ta jandarma ekiplerinin şantaj çetesine düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Manavgat ilçesinde mağdur B.B. isimli şahsı; İ.K., Z.Ö.U., S.B. ve S.S. isimli şahısların silah tehdidiyle ve şantaj uygulamak suretiyle 600 bin TL değerinde zorla senet imzalattıkları, aynı zamanda şahsı darp ederek hakaret ve tehditte bulundukları olayı ile ilgili olarak şüpheli şahısların ikamet adreslerinde arama geçekleştirildi. Yapılan aramada; 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet 600 bin TL değerinde senet, 5 adet boş senet, 2 adet bıçak, 1 adet silah dürbünü ve 300 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma 3. Sayfa Haberler

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