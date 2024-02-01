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Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin 34 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Terör Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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