Santa Maria Kilisesi'nde öldürme olayıyla ilgili 25 şüpheliye tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde bir vatandaşın öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında tetiği çeken teröristin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir vatandaşı öldüren DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Tunç paylaşımında, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 25 şüpheli hakkında 'örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Tunç paylaşımında olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL