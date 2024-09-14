Üye Girişi
Haberler

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne Saldırının Planlayıcısı DEAŞ Üyesi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek saldırının planlayıcısı olan DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, MİT'in gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yakalandı. Güvenlik güçleri, Soltamatiov'un Afganistan'daki terör yapılanması ile bağlantısını ortaya koydu.

İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve eylemde kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmaları sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonda, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen, 28 Ocak 2024'teki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Terör

Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title