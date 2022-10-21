Şanlıurfa yerel haberleri: Şanlıurfa'da koca dehşeti

Şanlıurfa yerel haberi: Şanlıurfa'da koca dehşeti Yardım istemek için kaçtığı balkonda öldürüldü Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, tartışma sonrası silahını eline alan kocasından kurtulmak için kaçtığı balkonda öldürüldü.

Şanlıurfa'da koca dehşeti

Yardım istemek için kaçtığı balkonda öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, tartışma sonrası silahını eline alan kocasından kurtulmak için kaçtığı balkonda öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, dini nikahlı yabancı uyruklu Hena Şeyh Muhammed ile kocası Fariz Al Halil arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında evdeki tabancasını eline alan Fariz Al Halil, 4 çocuğunun gözü önünde eşini vurmaya kalkıştı. Evin içerisinde kaçacak yer bulamayan çaresiz kadın, balkona koşup çevredekilerden yardım istedi.

Gözünü kırpmadan öldürdü

Çaresizce çevredekilerden yardım isteyen kadının peşinden balkona çıkan cani koca, silahla ateş etti. Genç kadın yere yığılırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan cani koca ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şİ-SD-ŞG-HA-Y)