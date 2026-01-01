Haberler

Siverek'te kar felaketi: Ahırlar ve sanayi sitelerinde çatılar çöktü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayvan barınakları ile sanayi sitesindeki birçok iş yerinin çatısının çökmesine sebep oldu. Ulaşım güçlükle sağlanırken, mahalle sakinleri hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, çatı çökmelerine neden oldu. İlçede hayvan barınakları ile sanayi sitesinde bulunan çok sayıda iş yerinin çatısı, karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Siverek'te dün sabah erken saatlerde başlayan ve gece saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde ulaşım güçlükle sağlanırken, onlarca kırsal mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin Dicle Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çatısı çöktü. Çatının altında kalan büyükbaş hayvanlar, mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Olayda hayvanların zarar görmemesi faciayı önledi.

Sanayi sitesinde büyük hasar

Öte yandan Siverek Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan çok sayıda iş yerinin çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları çatı birikintileri ve çökme ihtimallerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA






