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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedilen görüntülerde taşlık mera alanında ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 4 kurt gündüz vakti, yerleşim alanına yakın yerden dağlık alana doğru koştukları görüntülendi. Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedilen görüntülerde taşlık mera alanında ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 4 kurt gündüz vakti, yerleşim alanına yakın yerden dağlık alana doğru koştukları görüntülendi.

Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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