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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 tutuklama

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimat üzerine TEM Daire Başkanlığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri ve halen terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olarak sözde şehir yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması maksadıyla Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman, Şırnak işlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla, 2 şahıs ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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