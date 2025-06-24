Şanlıurfa Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama

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Şanlıurfa merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık amacıyla kurulan organize suç örgütüne yönelik olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Örgüt, kendilerini resmi görevli gibi tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırmış ve toplamda 18 milyon lira haksız kazanç elde etmiştir.

Şanlıurfa merkezli suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa ve Viranşehir başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla kurulan organize suç örgütünü 9 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt üyelerinin kendilerini "general", "istihbarat görevlisi", "üst düzey kamu görevlisi" olarak tanıttıkları ve mağdurları sahte olduğu belirlenen "Birleşmiş Milletler Dünya Barışı Askerleri Avrupa, Asya, Afrika İnsani Gelişim Komitesi" ile "Antiterör Okulu ve Akademisyenleri Derneği" gibi yerlerde yüksek maaşla işe başlatacakları vaadinde bulundukları tespit edildi. Organize suç örgütünün, "kamu görevlilerine tayin/terfi ettirecekleri", "kamu görevlilerini çıkarıldıkları görevlerine iade edecekleri" ve çeşitli konularda "resmi belge ile ruhsat çıkarmaya aracılık edecekleri" vaatleriyle kandırdıkları 50 mağdurdan bu yöntemle 18 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekiplerce, Şanlıurfa, İstanbul, Adana, Ankara ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda telefon, bilgisayar ile sahte derneğe üyeliği yapılan kişilere ait bilgiler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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