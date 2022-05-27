Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şanlıurfa merkezli rüşvet operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan 24 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip sonucunda "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, İhaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen 24 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Şanlıurfa merkezli Ankara, Eskişehir ve Gaziantep'teki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu belirlendi. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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