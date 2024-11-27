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Şanlıurfa Merkezli PKK-KCK Operasyonunda 7 Gözaltı

Şanlıurfa Merkezli PKK-KCK Operasyonunda 7 Gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye mensup 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD- Ypg'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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