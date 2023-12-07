Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şanlıurfa merkezli Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Sivas ve Mersin ilinde, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele" çerçevesinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 yabancı uyruklu organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.