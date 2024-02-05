Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 3 Şubat'ta, Şanlıurfa, İstanbul, Bursa, Hatay, Antalya, Kilis ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA