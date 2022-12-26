Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı tarafından PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 9 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatta oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.