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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile TEM Daire Başkanlığı tarafından PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 9 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatta oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Haberler

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