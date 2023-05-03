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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul'da eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 11 zanlı saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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