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Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa merkezli 6 ilde kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 25 bin TL, 23 telefon, 15 sim kart, 2 hard disk, 11 hafıza kartı ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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