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Şanlıurfa Merkezli 5 İlde PKK-KCK Operasyonu: 10 Gözaltı

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışmaları çerçevesinde Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekiplerce 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Kck PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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