Şanlıurfa-Mardin Karayolu Taşkın Sonrası Trafiğe Açıldı
Sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yaklaşık 10 saattir trafiğe kapalı olan Şanlıurfa-Mardin karayolu yeniden trafiğe açıldı. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İş makineleri ile suyun tahliye edilmesinin ardından yol, yaklaşık 10 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Açılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yaklaşık 10 saattir trafiğe kapalı olan Şanlıurfa- Mardin karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İş makineleri ile suyun tahliye edilmesinin ardından yol, yaklaşık 10 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Açılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - ŞANLIURFA