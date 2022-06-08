Şanlıurfa kırsalında asfalt çalışması - Haberler

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Şanlıurfa kırsalında asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa kırsalında asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladığı kırsal mahallelerde asfaltlama çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladığı kırsal mahallelerde asfaltlama çalışması başlattı.

Şanlıurfa kırsalını rahat, geniş ve konforlu bir yol ağı ile buluşturmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok mahallede alt yapı çalışmalarını tamamladı. Kendi öz kaynaklarıyla aldıkları iş makinaları ve kendi ekibi ile mahalle ve grup yollarında çalışmalarını sürdüren belediye, vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Belirlenen program dahilinde yollarda altyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, alt yapısını tamamladığı güzergahlarda sathi kaplama asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Mahalle ve grup yollarında sathi kaplama asfalt çalışması yapan ekipler, vatandaşın takdirini kazanıyor. Mahalle muhtarları yapılan sathi asfalt çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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